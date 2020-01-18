Власти Санкт-Петербурга приняли меры к мигрантам из Узбекистана и Таджикистана, встречавшим Новый год на Дворцовой площади. Сидя на плечах друзей, молодые люди размахивали флагами своих стран.

Демонстрировать подобным образом патриотические чувства не запрещено законодательством, подчеркивает портал «Фонтанка». Однако мигранты, попавшие на видео, привлекли внимание руководства ГУ МВД, которое порекомендовало проверить их документы.

Полицейские Центрального района при помощи видеозаписей отыскали 14 мигрантов, демонстрировавших на площади флаги. Проверка обнаружила, что каждый из них так или иначе нарушил правила пребывания в России. Часть мигрантов предоставила ложные сведения во время миграционного учета, другие нарушили правила въезда.

Сотрудники УМВД по Центральному району уже завершили процедуры по оформлению протоколов об административных нарушениях в отношении всех 14 граждан Узбекистана и Таджикистана. Троим предстоит принудительное выдворение из страны, еще один человек покинет РФ самостоятельно.

Остальным десяти мигрантам либо сокращен срок пребывания на территории России, либо подано ходатайство о запрете на их повторный въезд в Управление по вопросам миграции.

Minval.az