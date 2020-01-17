Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров владеет недвижимостью общей стоимостью 600 миллионов рублей (9 742 170 долларов США) . Об этом пишет The Insider.

Как отмечает издание, Лаврову принадлежит трехэтажный особняк площадью 499 квадратных метров с участком в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Дом указан в официальной декларации Лаврова с 2014 года, но The Insider обращает внимание, что рыночная стоимость этой недвижимости превышает 300 миллионов рублей — что эквивалентно доходу дипломата и его супруги за 66 лет.

Помимо этого, Лавров владеет квартирой площадью 247 квадратных метров в элитном доме в центре Москвы, рыночная стоимость которой также превышает 300 миллионов рублей. В этом же доме есть или была недвижимость у сына бизнесмена Геннадия Тимченко, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина и руководителя Первого канала Константина Эрнста. Квартиру, по официальным документам, Лаврову в 2007 году подарила его дочь Екатерина, которой тогда было 25 лет; она также указана в имущественных декларациях министра.

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