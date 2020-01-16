Госдума 16 января утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра, накануне его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин. Об утверждении сообщает ТАСС.

На заседании Мишустин назвал шесть главных приоритетов правительства. В частности, он собирается совершить «цифровой прорыв», поддерживать сельское хозяйство и развивать оборонный сектор экономики.

Послание президента Мишустин назвал программой социальной справедливости и сказал, что на нее нужно около четырех триллионов рублей за четыре года. Также он добавил, что правительству надо форсировать работу по нацпроектам. Кроме того, он пообещал выстроить четкое взаимодействие с регионами и улучшить инвестиционный климат.

Перед утверждением в Госдуме, Мишустин встретился с депутатами фракций парламента. На встрече с представителями «Единой России» он заявил о необходимости заняться институциональными реформами и привнесением современных информационных технологий. Также он сказал, что займется снятием барьеров для ведения бизнеса.

Minval.az