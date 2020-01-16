Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели рейды в винных домах с целью выявления фактов продажи поддельной продукции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства совместно со специалистами Агентства продовольственной безопасности провели очередную комплексную операцию по борьбе с организованной группировкой, создавшей сеть продаж поддельной алкогольной продукции в подпольных цехах.

Было установлено, что организованная преступная группировка во главе с жителем Баку Душдуровым Назимом Эльбрус оглу в подпольных цехах переливала поддельные напитки в пустые бутылки из-под алкогольных напитков, используемых в ресторанах и домах торжеств. После этого указанные напитки продавались объектам общепита.

В принадлежащих Н.Душдурову складах и винных домах на территории Насиминского района, цехах в Хатаинском, Сураханском и Бинагадинском районах были обнаруженные поддельные виски, бренди, водка, текила, разлитые в бутылки знаменитых марок «Jack Daniels», «Chivas», а также поддельные акцизные марки, около 60.00 бутылок различных торговых марок, и другие вспомогательные средства. Все они были изъяты в качестве вещественного доказательства.

Во время экспертизы образцов, взятых из алкогольных напитков, было установлено, что они абсолютно непригодны для употребления, так как содержание метилового спирта в составе этих напитков намного превышает выше норму, то опасно для жизни человека.

По факту были задержаны главарь преступной группировки Назим Душдуров, гражданин Грузии Аяз Шарифов, житель Агдамского района Эльчин Мирзоев, житель Сальянского района Мирсулейман Агаев, жители Баку Исмаил Талыблы и Айдын Азаев. В их отношении возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде ареста.





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