Как сообщал ранее «Минвал», президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру на должность премьер-министра – действующего главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Предварительно Путин встретился с Мишустиным и получил его согласие.

СМИ сообщают, что по национальности он наполовину армянин.

Тем временем известная кремлевская пропагандистка, главный редактор Russia Today Симоньян предсказала назначение Михаила Мишустина на пост главы правительства России и написала в Twitter, что «Судьба России зависит от того, сколько нас будет».

Решение президента Владимира Путина предложить кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства прокомментировал также экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

«Армяне составляют 0,89% населения России…Если М.Мишустин станет премьер министром, а С.Лавров сохранит пост главы МИДа, то в правительстве будет два этнических армянина…», – написал Зульфугаров в своем «Фейсбуке».

Minval.az