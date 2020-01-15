Президент России Владимир Путин планирует ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить этот пост премьер-министру Дмитрию Медведеву, уходящему в отставку со своей должности, передает «РИА Новости».

Глава государства отметил, что Медведев занимался вопросами безопасности и обороноспособности страны, был президентом, а последние восемь лет возглавляет правительство.

«Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время — введут должность заместителя председателя Совета безопасности», — сказал Путин.

Медведев объявил об отставке правительства после послания президента Федеральному собранию в ходе которого, президент, в частности, предложил дать Госдуме право не только согласовывать кандидатуру на пост премьер-министра, но и утверждать ее и других членов кабмина.

Minval.az