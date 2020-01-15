В Баку два человека скончались от заболевания легких.

Несчастный случай произошел в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний, сообщает АПА.

Ганиев Рашад и Гафаров Азад, которые проходили лечение в больнице, скончались вчера утром.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), им известно об этом. В настоящее время в связи с этим ведется расследование.

Отметим, 25 ноября в этой же больнице скончалась 31-летняя Багирова Рагима Тофиг гызы.

Minval.az