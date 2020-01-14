Сотрудники 13 отделения полиции Управления полиции Сабунчинского района задержали мужчину за незаконное ношение оружия.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел (МВД), житель Огузского района, ранее судимый по различным статьям УК АР Алгайыт Мамедов, задержан в поселке Бакиханова. Во время личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 1 пистолет «Макарова», 3 патрона к нему и магазин.

Собранные в 13-м отделении полиции материалы по факту, направлены для расследования в Следственный отдел Управления полиции Сабунчинского района.

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