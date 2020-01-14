Сотрудники отдела полиции Дашкесанского района задержали 6 человек за незаконную охоту.

Как сообщили АПА в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, было установлено, что это жители района Гисмет Магеррамов, Алы Аллахвердиев, Панах Тагиев, Фираддин Магеррамов, Вугар Гасанов и житель Гейгельского района Сахиль Гулиев. У них было изъято 6 ружей различных марок и калибров, а также около 9 кг туши косули.

Также установлено, что у Вугара Гасанова и Сахиля Гулиева не было соответствующих документов на охотничье оружие.

По факту ведется расследование.

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