В Баку задержан мужчина, намеренно сообщивший полиции ложную информацию о преступлении.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, житель Баку Этирам Гусейнов позвонил в МВД по номеру 102 и заявил, что стал жертвой грабежа и разбоя.

В частности, по словам мужчины, два дня назад на территории Шекинского района грузовик MAN которым он управлял, столкнулся с легковым автомобилем, и находившиеся в легковушке пять человек напали на него и избили.

Кроме этого, он сообщил, что, угрожая ножом, у него отняли 4000 манатов.

Полиция оперативно провела разбирательство по обращению, и установила, что Э.Гусейнов лжет.

Он на допросе признался, что взял у руководителя компании, в которой работал водителем, 3500 манатов на покупку 10 тонн ячменя, однако потратил все деньги в поселке Туран Шекинского района. По предварительным данным, мужчина спустил все деньги на азартные игры, женщин легкого поведения и спиртные напитки, которыми щедро угощал малознакомых людей.

Собранные по делу материалы переданы на рассмотрение в прокуратуру Хазарского района Баку.

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