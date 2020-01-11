Корреспонденты «Ленты.ру» раскрыли секрет кардигана президента РФ Владимира Путина, в котором он появился на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

По информации издания, свитер изготовлен итальянским брендом премиум-класса.

Сообщается, что кашемировый кардиган бежевого цвета с мехом и пуговицами на воротнике входит в зимнюю коллекцию 2017 года. Цена аналогичных моделей из актуальной коллекции составляет приблизительно 3 000 евро.

Ранее в социальных сетях разгорелась дискуссия по поводу бренда и стоимости свитера главы российского государства. Одной из самых распространенных версий стала другая компания из Италии, в ассортименте которой есть похожая вещь.

Minval.az