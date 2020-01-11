Расследование авиакатастроф — процесс кропотливый и долгий. Здесь принято подробно анализировать работу всех систем самолета, проверять все возможные версии, по крупицам, по секундам восстанавливать, что делали и о чем говорили пилоты, диспетчеры, сотрудники наземных служб…Но гибель «Боинга-737» украинской МАУ в небе над Тегераном 8 января — явно другой случай. О том, что лайнер со 167 пассажирами и 9 членами экипажа был сбит иранской ПВО, вероятно, по ошибке, в мире заговорили практически сразу после трагедии, причем на весьма высоком уровне. Первым об этом заговорил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, затем — его британский коллега Борис Джонсон. И вот, наконец, свою ответственность признал и сам Иран — устами главы МИД Джавада Зарифа и президента Хасана Роухани.

Этого, наверное, следовало ожидать. Авиаторы говорили в один голос: «Боинг-737» не мог загореться и так упасть на взлете из-за «технической неполадки». Авиакомпания МАУ, которой принадлежал лайнер, подчеркивает: самолет был новым и исправным. Да и сами иранцы вначале повели себя, пардон, неумно и подозрительно: отказались передать «черные ящики» для расшифровки в США и Украину, слишком поспешно заявили, что упал самолет из-за «технической неполадки» и «пожара в двигателе»…А в то же самое время неназванные официальные лица активно делятся «утечками» из разведок, в том числе спецслужб США: «Боинг» был сбит двумя ракетами ЗРК «Тор» российского производства — их Кремль еще несколько лет назад поставлял Ирану. Словом, Иран «приперли к стенке».

Вряд ли, конечно, Тегеран специально сбивал украинский «Боинг» — на фоне всех санкций и неприятностей властям ИРИ не хватало только намеренно уничтожить пассажирский лайнер. Более того, даже если за пультами управления ЗРК «Тор» сидели российские инструкторы (что при экспорте столь сложной техники — в порядке вещей), маловероятно, что «Боинг» взяли на прицел специально — достаточно вспомнить, как в Сирии в сентябре 2018 года асадовские силы ПВО сбили российский же самолет-разведчик, который просто забыли «отвести» от зоны противовоздушного огня. А украинский «Боинг» тоже взлетал из тегеранского аэропорта вскоре после того, как Иран обстрелял ракетами военную базу США. Понятно, что иранские «силовики» ждали американскую «ответку», привели в готовность свои силы ПВО… Перепутал ли оператор «засветки» на экране, сдали ли у кого-то нервы или сама ракета «навелась» в воздухе на другую цель, но более полутора сотен человек заплатили жизнью за эту ошибку в кавычках и без — такие вот нечаянные жертвы как бы даже не начавшейся войны.

Впрочем, понятно и другое. Это иранское «нечаянно», увы и ах, не освобождает от ответственности, пардон, за преступное головотяпство. В самом деле, почему власти ИРИ не выполнили стандартную процедуру не закрыли воздушное пространство над зоной «активной работы» своей ПВО? Почему в международном аэропорту Тегерана взлетали и садились самолеты, в то время как ПВО «работала по целям»? Почему не закрыли аэропорт? Наконец, почему ПВО била во все, что летает, именно в Тегеране — достаточно далеко и от Персидского Залива, и от границ Ирана с теми странами, где есть базы США? Отделаться извинениями в «Твиттере» тут не получится. И если вопрос о компенсациях и выплатах семьям погибших перед ИРИ еще не поставлен, то многие крупные мировые авиакомпании уже сегодня отменяют свои регулярные рейсы в Иран и стараются облетать его территорию. Просто потому, что Иран — это государство из числа тех, от которых лучше во всех смыслах держаться на безопасном расстоянии.

Возможно, здесь можно было бы поставить точку. Но остается еще один вопрос — ответственность за трагедию в иранском небе уже не Ирана, а России. Формально, конечно, Кремль не несет ответственности за каждый пуск зенитной ракеты made in Russia. Только вот продажа дальнобойных и эффективных «Торов» Ирану, где, как показывает практика, не выполняют даже элементарных норм безопасности, принятых в гражданской авиации — тоже история «с запашком». Особенно после более чем полутора сотен погибших, включая 24 ребенка. И на фоне «шлейфа» от гибели малайзийского «Боинга», который тоже был сбит из российского ЗРК, попавшего в руки тех, кто, кроме всего прочего, еще и не очень умел им пользоваться.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az