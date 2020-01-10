Управление уголовного розыска Главного управления полиции города Баку (ГУПБ) установило личность человека, о котором в социальных сетях утверждали, что он ехал с огнестрельным оружием в рейсовом автобусе №165 в Баку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУПБ.

Было установлено, что это житель Бинагадинского района Сомов Руслан (1983 г.р.).

В сообщении говорится, что Р.Сомов был приглашен в Главное управление и было доказано, что при нем было не огнестрельное оружие, а рыболовные принадлежности.

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