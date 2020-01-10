Глава «комитета по туризму, курортам и спорту парламента» аннексированного Россией украинского Крыма Алексей Черняк заявил, что в марте текущего года планируется организовать регулярные рейсы из Симферополя в Ереван и обратно.

Он сообщил РИА Новости, что Росавиация уже выдала разрешение на полеты и согласовала маршрут с российской авиакомпанией «Икар».

Ожидается, что первоначально из Крыма в Армению будут летать два раза в неделю. При наличии спроса рейс может стать ежедневным.

Черняк отметил, что авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после «воссоединения» Крыма с Россией.

Minval.az