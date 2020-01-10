В Сабаильском районе Баку три иностранные студентки задохнулись дымом.

Как сообщает АПА, несчастный случай произошел по адресу: улица Ханлар, квартира 9.

Как сообщили в Сабаильском районном управлении полиции, возгорание началось с чемодана. Задохнувшись дымом, погибли гражданки Шри-Ланки Тарруки Амая 1997 г.р., Тауси Жаяводи 1995 г.р. и Малиши Таюки 1999 г.р.

Девушки были студентками действующего в Баку университета Western Caspian. По сообщению, девушки поселились по указанному адресу два месяца назад. Тела направлены на экспертизу.

Отметим, что первым задымление заметил один из соседей, который, разбив окна квартиры, попытался помочь девушкам. Однако, студентки были уже мертвы, как выяснилось, они задохнулись во сне.

Minval.az