Размер пособия по рождению и уходу за ребенком в возрасте до двух лет в Армении с 1 июля 2020 года будет увеличено из-за демографического кризиса в стране. Как сообщает ТАСС, правительство страны приняло соответствующее решение в четверг.

«Речь, в частности, идет о единовременном пособии по рождению ребенка, которое сегодня составляет 50 тыс. драмов (примерно $105) при рождении первенца и 150 тыс. драмов (примерно $314) при рождении второго ребенка. Мы предлагаем повысить данные пособия — при этом при рождении первенца пособие возрастет в шесть раз и составит 300 тыс. драмов (примерно $628)», — цитирует издание министра труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

Уточняется, что нововведения не коснутся детей, рожденных до 1 июля 2020 года.

В 2019 году был зарегистрирован самый низкий показатель численности населения независимой Армения — 2 млн. 965 тысяч человек. Это последние опубликованные Статистическим комитетом Армении демографические данные.

Согласно данным Статистического комитета, если в 1992 году в Армении было зарегистрировано 3 млн. 633 тысяч человек, то в 2019 году этот показатель сократился на 668 000.

Согласно прогнозам ООН, население Армении к 2100 году сократится до 2 миллионов человек.

Minval.az