В Баку задержаны лица, ранившие ножом владельца магазина с совершением кражи.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в 1-й отдел Хазарского районного управления полиции поступила информация о разбойном нападении, совершенном на территории района. В результате расследования, проведенного сотрудниками полиции, было установлено, что 7 января примерно в 16 часов 2 посетителя зоомаркета, находящегося в поселке Мардакян, нанесли многочисленные ножевые ранения его владельцу Г.Бабаеву и вытащили из его кармана 14 тысяч манатов. После его налетчики скрылись с места происшествия.

Г.Бабаев госпитализирован.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении нападения были задержаны жители поселка Э.Алиев и А.Алиев.

Minval.az