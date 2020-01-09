Как сообщил Modern.az начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов, он находится на месте оползня:

«Сегодня утром на дорогу сошел оползень, в связи с чем дорога в сторону территории под названием «20 участок» полностью закрыта. Сошедшая масса остановилась около ресторана и объекта общепита. В настоящее время процесс продолжается, остается напряженность».

По словам Гаралова, дорога полностью перекрыта, движение по ней невозможно.

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Сегодня утром на Бадамдарском шоссе снова произошел оползень.

Как передает Qafqazinfo, оползень произошел около 06:00 утра на дороге у горы, где произошел оползень в декабре 2018 года.

В настоящее время специалисты находятся на данной территории.

Minval.az