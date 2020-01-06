В Товузском районе обнаружено тело 10-летней Гулиевой Нармин Шариф гызы, пропавшей без вести 21 ноября 2019 года.

Как сообщает АПА, тело девочки было обнаружено на территории села Дондар Гушчу.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

Minval.az