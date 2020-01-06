Лидер оппозиции и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в воскресенье, 5 января, вновь провозглашен председателем Национальной ассамблеи страны после голосования оппозиционных депутатов вне зала заседаний парламента. Они провели свое собрание в здании редакции местной газеты, после того как не смогли попасть в парламент страны, заблокированный силовиками. За его кандидатуру проголосовали сто депутатов, сообщает DW.

Ранее в тот же день соперник Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра объявил себя новым председателями парламента, тем самым сместив лидера оппозиции Гуайдо с должности. Оппозиция, представляющая большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее «парламентским переворотом» и заявила, что на сессии не было необходимого кворума. Глава Венесуэлы Николас Мадуро сразу после объявления результатов признал законным назначение нового руководства парламента во главе с Луисом Парра.

США, в свою очередь, поздравили Хуана Гуайдо с переизбранием на должность председателя Национальной ассамблеи. «Он законный глава Национального собрания и, следовательно, легитимный временный президент Венесуэлы», — заявил госсекретарь США Майк Помпео. Продолжают считать его легитимным председателем парламента и в Евросоюзе. В заявлении,обнародованном на сайте ЕС, говорится, что голосование проходило с нарушениями и было не совместимо с законными процессами. Брюссель продолжит признавать Хуана Гуайдо законным председателем Национальной ассамблеи до тех пор, «пока в Венесуэле не будут обеспечены условия для надлежащего голосования».

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