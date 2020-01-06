Режиссер Квентин Тарантино получил Золотой глобус в номинации Лучший сценарий за фильм Однажды в… Голливуде. Церемония вручения награды проходит 6 января в Лос-Анджелесе.ПО ТЕМЕ

В номинации также были представлены Ной Баумбах (Брачная история), Пон Чжун Хо (Паразиты), ранее ставший лучшим иностранным фильмом, Энтони МакКартен (Два Папы) и Стивен Заиллян (Ирландец).

Действие картины происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.

По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), теряющий популярность, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Отметим, Питт получил награду за роль второго плана в картине Трарантино. Для актера это седьмая номинация и вторая победа на Золотом глобусе.

Он обошел Аль Пачино (Ирландец), Джо Пеши (Ирландец), Энтони Хопкинса (Два папы) и Тома Хэнкса (Прекрасный день по соседству).

Хенкс стал бладателем почетного Золотого глобуса за вклад в кинематограф. Также почетной награды за достижения в области телевидения удостоилась актриса Эллен Дедженерес.

Minval.az