Сегодня во второй половине дня в Агстафинскую районную часть пожарной охраны поступила информация о возгорании сухого сорняка и кустарника в лесополосе на территории поселка Салоглу Агстафинского района.

Как сообщил начальник отдела Госслужбы пожарной охраны МЧС, полковник Эльнур Бабаев, на место происшествия были оперативно привлечены пожарные расчеты. В результате пожара сгорел сорняк и кустарник на участке площадью 3,5 га, принадлежавшего муниципалитету поселка Салоглу. Пожар был потушен пожарными в 19:00.

Благодаря мерам по обеспечению пожарной безопасности (вспахиванию полосы вдоль лесного участка), предпринятым сотрудниками Госслужбы пожарной охраны на указанной территории в августе 2019 года, удалось предотвратить распространение пожара в лесополосу, передает АПА.

Госслужба пожарной охраны МЧС призывает соответствующие структуры и население быть активными в деле обеспечения пожарной безопасности в лесной зоне.

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