В Багдаде в субботу вечером прогремел сильный взрыв, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.

Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС. Информации о пострадавших нет, дорога к американской дипмиссии перекрыта.

Кроме того, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные. Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия».

На территории базы взорвались две ракеты типа «Катюша».

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как результате американского авиаудара погиб высокопоставленный иранский военный Касем Сулеймани.

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