Если польский лидер Анджей Дуда не приедет на Всемирный форум памяти холокоста, то это будет лишним подтверждением того, что современная Польша не хочет признавать преступления нацизма против человечества и против евреев, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом сенатор прокомментировал информацию о том, что Дуда отказался ехать в Израиль из-за того, что мероприятие также должен посетить президент России Владимир Путин.

«Польша официально встает в один ряд с нацистами и теми, кто причастен к массовому уничтожению евреев. Очень недальновидно», — сказал Морозов. Он добавил, что российский лидер на мероприятии будет представлять страну, «которая спасла еврейский народ от уничтожения».

Minval.az