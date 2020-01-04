Грузия в минувшем году приняла более 9,3 млн иностранных визитеров, что на 7,1% больше, чем в 2018 году, сообщила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, подводя итоги ушедшего года.

По информации ведомства, это рекордный показатель как по общему количеству визитеров, так и по числу туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, число которых в нынешнем году выросло на 6,8% по сравнению с прошлым годом — до 5 млн человек.

В 2019 году наибольшее количество туристов прибыло в Грузию из Азербайджана — 1 млн 509,7 тыс. человек (рост за год на 7,1%). На втором месте граждане России — 1 млн 463 тыс. человек (рост на 4,7%), на третьем — Армении (1 млн 349,3 тыс. человек, рост на 7,5%).

В первой пятерке основных посетителей республики также визитеры из Турции и Украины, далее следуют граждане Израиля, Ирана, Казахстана, Германии, Польши, Саудовской Аравии, Белоруссии, Индии, Китая, США и других стран.

«Несмотря на все трудности, в этом году было принято рекордное количество международных визитеров», — заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, это очень большое достижение, которое стало возможным благодаря слаженной работе правительства, частного сектора, международных организаций.

«Особенно после июньских событий, когда туризм стал большой проблемой. Был разработан антикризисный план, реализуя который удалось быстро урегулировать проблемы, возникшие в основном у семейных отелей, а также расширить географию полетов (после введенного Россией запрета на прямое авиасообщение с Грузией — ИФ)», — заявила Турнава.

При этом министр отметила, что на 25% вырос приток туристов из европейских стран, что во многом было обусловлено вхождением на грузинский авиарынок малобюджетных авиакомпаний.

Как сообщалось, проблемы в туристическом секторе Грузии начались после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию. Туроперам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

Ранее ожидалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов. Однако если еще в июне число побывавших в Грузии россиян увеличилось по сравнению с июнем 2018 года на 30,8% — до 152,2 тыс. человек, то в последующие месяцы их число начало снижаться.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2018 году посетило 8 млн 679,5 тыс. иностранных визитеров — на 14,9% больше, чем годом ранее. В том числе число граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, возросло на 23,8% — до 1 млн 404,9 тыс. человек.

Minval.az