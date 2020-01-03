Сотрудники 43-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержали человека, носившего при себе огнестрельное оружие и наркотики.

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространила пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что на основе оперативной информации был задержан ранее судимый житель столицы Тофик Пашаев, известный в преступных кругах как «Рыжий Тофик». При обыске у него были обнаружены и изъяты пистолет «Макаров», обойма к нему, 5 патронов и один сверток героина весом 0, 529 граммов.

Материалы по делу направлены в Следственное отделение Бинагадинского РУП. Ведется расследование.



Minval.az