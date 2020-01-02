В Наримановском районе Баку мужчина был избит до смерти.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, 1 января в колл-центр «102» министерства поступила информация о смерти от сердечного приступа охранника медицинского центра в Наримановском районе Мураза Набиева.

Полиция и прокуратура Наримановского района были немедленно отправлены на место происшествия, были приняты соответствующие меры.

Выяснилось, что 58-летний Мураз Набиев работал охранником в медицинском центре «Аристократ». Его избил 31-летний сын владельца клиники Гасан Рагимли.

После ухудшения состояния Набиева его доставили к врачу, который сказал, что у Набиева сердечный приступ. В ходе осмотра врача охранник умер.

В результате неотложных оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что причиной смерти мужчины послужил не сердечный приступ, а полученные травмы в результате избиения со стороны Г.Рагимли.

Г.Рагимли был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса страны.

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