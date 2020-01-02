В Сумгайыте вынужденный переселенец совершил попытку суицида.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в 40-м квартале города в одном из зданий, где поселились вынужденные переселенцы.

Гулуев Рахил Исмихан оглу (1969 г.р.) бросился с 5 этажа. Известно, что он онкологический больной и недавно перенес операцию. Сообщается, что 51-летний мужчина попытался покончить с собой, не выдержав болей. Он в тяжелом состоянии был помещен в реанимационное отделение больницы, где позже скончался.

По факту ведется расследование.

Minval.az