Сегодня около 18:40 на станции метро «28 Мая» в движении поездов возникла 5-минутная задержка.

Как сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, неизвестный бросил на рельсы петарду:

«Неизвестный бросил петарду в туннель, ведущий в сторону станции «Ичери Шехер». Движение поездов было остановлено из-за звука взрыва, возникла напряженность.

После осмотра территории движение поездов было восстановлено, возникла 5-минутная задержка. Никакого возгорания или задымления в метро не произошло».

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