Азербайджан и ЕС могут продолжать переговоры для полписания соглашения о стратегическом партнерстве в случае изменения европейскими партнерами своей позиции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Переговоры с ЕС по поводу нового соглашения идут неплохо. Согласовано уже более 90% пунктов. Но те пункты, которые не согласованы, для нас категорически не приемлемы. И в случае, если позиция ЕС будет изменена, мы можем продолжить переговоры с нацеленностью на результат», — сказал президент.

Глава государства добавил, что у Азербайджана сформировались хорошие отношения со всеми европейскими странами, но страна не подписала с ЕС соглашение об ассоциации и не собирается вступать в Евросоюз.

«Азербайджан не собирается вступать в ЕС, нас там и не ждут. Мы не входим даже в список кандидатов и в отличие от некоторых стран бывшего СССР, объединенных в проект «Восточного партнерства», не подписали соглашение об ассоциации. Я его прочел от начала до конца, и понял, что это не соглашение, это – инструкция, которой мы должны следовать. Я задал вопрос членам своей команды: Зачем нам эта инструкция? Что она нам даст? Есть ли какая-то практическая выгода? Я лично ее не увидел, поэтому мы и предложили европейской комиссии работать над двусторонним соглашением, где были бы выгоды для нас. Чтобы я мог сказать гражданам Азербайджана, зачем мы на это идем. Мы же не можем подписывать соглашение, чтобы кому-то понравиться или просто сказать, что оно у нас есть. Мы так не работаем. Любое соглашение, любая договоренность должна иметь конкретные результаты», — заявил президент Азербайджана.

Minval.az