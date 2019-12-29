Академия наук должна осуществлять функцию главного эксперта важных государственных программ, научно-исследовательских проектов. Об этом, выступая на общем собрании Академии наук (АН) Азербайджана, сказал президент АН, академик Рамиз Мехтиев.

По его словам, каждый институт АН должен определиться со своим вкладом в решение задач, поставленных в госпрограммах.

«Несмотря на то, что с создания Парка высоких технологий АН прошло три года, его работа построена не на уровне современных требований. Они занимались показухой. Недостатки, существующие в сфере научной деятельности, неправильная организация стимулирования исследовательской деятельности научных учреждений привели к тому, что высококвалифицированные кадры, которые могли бы быть полезны стране, уезжают за рубеж, уходят в сферу предпринимательства и в другие сферы. Для устранения этих недочетов структура Академии должна быть полностью перестроена, определены ее цели, приоритеты развития, проведены в связи с этим безотлагательные меры», — сказал президент НАНА.

Minval.az