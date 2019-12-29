В Баку в больнице умерла женщина, которую избил муж.

Как передает Репорт, 26 декабря в поселке Забрат Сабунчинского района 24-летняя Алиева Нурана была жестоко избита собственным мужем, который бросил ее в кусты у дороги, чтобы никто не нашел ее.

Однако через некоторое время мужчина вернулся за Нураной и отвез ее в Городскую клиническую больницу №3, где бросил ее во дворе и уехал.

Находившиеся на смене врачи разместили женщину в больницу и оказали медицинскую помощь. Женщине был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма.

Несмотря на усилия врачей, избитая женщина скончалась.

По факту проводится расследование.

Minval.az