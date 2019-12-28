В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, ДТП произошло на дороге Агсу-Кюрдамир-Имишли на территории села Чол-Араб Кюрдамирского района.

Столкнулись два легковых автомобиля марки «ВАЗ 2106». В результате один из водителей — житель села Моллакенд Кюрдамирского района Гасанов Аслан Рустам оглы (1995 г.р.) скончался на месте. Пострадали жители села Джарлы Кюрдамирского района – Керимова Айгюль Алгусейн гызы (1984 г.р.), Керимов Рахман Рашид оглу (2006 г.р.) и житель села Хелсе Рагимов Искендер Габиш оглу (1938 г.р.).

Ведется расследование.

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