Сын экс-президента Армении, военного преступника Роберта Кочаряна Левон Кочарян в эфире передачи «Прессинг» сайта 168.am озвучил ряд нелицеприятных фактов о премьер-министре Николе Пашиняне.

По его словам, в 1990-е годы Пашинян уклонился от службы в армии.

Левон Кочарян подчеркнул, что нынешний премьер всю жизнь через газету публиковал клевету на людей.

Кроме того, по словам Кочаряна-младшего, Пашинян был одной из ключевых фигур во время событий 1 марта 2008 года.

«Что он сделал? Взял, все бросил и ночью сбежал. А проигравший кандидат Левон Тер-Петросян даже не пришел, не присоединился к протестующим, в то время, когда он мог прийти и успокоить людей, которые собрались ради него. А всем этим руководил Пашинян, он построил баррикады у здания посольства Франции, вы сами видели, что они бросали в полицейских», — заявил он.

Minval.az