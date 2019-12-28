В городе Сальян полицейский совершил самоподжог.
Житель районного села Халадж Фатиев Мири Бахтияр оглу 1986 г.р. облился горючим и совершил самоподжог, передает Репорт.
Пожар был потушен вмешавшимися своевременно сотрудниками полиции. М.Фатиев был госпитализирован с легкими ожогами. После оказания первой медпомощи он был отправлен в Баку.
Причины инцидента неизвестны.
Начальник пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил, что попытка самоподжога М.Фатиева была предотвращена его коллегами по работе.