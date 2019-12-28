В МВД прокомментировали информацию о том, что блогер Мехман Гусейнов был задержан и избит сотрудниками полиции.

Глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, эта информация не соответствует действительности.

«Вчера в 22.00 М.Гусейнов и другие его соратники в центре города, на площади Фонтанов начали выкрикивать лозунги с требованием освободить арестованного согласно решению суда рэпера Парвиза Гулузаде. Они нарушали общественный порядок. М.Гусейнов и находившиеся с ним лица были уведены с территории, потому что не подчинялись требованиям сотрудников полиции. Информация о его избиении абсолютно не имеет никакого основания. Если кто-то потом избил Мехмана Гусейнова, то он имеет право обратиться в связи с этим в правоохранительные органы, и обращение будет рассмотрено», – приводит его слова АПА.

Minval.az