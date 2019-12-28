В Кюрдамирском районе водитель погиб в результате несчастного случая.
Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на 185 км трассы Баку-Газах в селе Чохранлы.
Житель Астары Ильхам Наиль оглы Байрамов 1977 года рождения, чтобы поменять шину своего грузового автомобиля марки «Mercedes», поднял его домкратом. Как оказалось, машина была плохо закреплена и, слетев с домкрата, придавила хозяина.
От полученных повреждений водитель скончался на месте.
Труп был передан по назначению.
По факту ведется расследование.