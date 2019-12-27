В Баку задержан наркобарон — «химик».

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники Бинагадинского РУП на основе полученной информации провели операцию, в результате которой был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ житель Сальянского района, ранее судимый за кражу Васиф Джавадов. При обыске у него были обнаружены и изъяты около двух граммов героина.

Также был задержан подозреваемый в сбыте ему наркотиков житель Ордубадского района, ранее судимый в России Эльвин Сулейманов. При личном обыске у него были обнаружены более 3 г героина, а по месту жительства 2600 г героина, около 256 г опиума, более 99 г метамфетамина, 3 электронных весов и 150 000 иранских риалов, передает Report.

Кроме того, стало известно, что Э.Сулейманов изготавливал синтетические наркотики из химических веществ. Установлено, что крупную партию наркотиков он приобрел у знакомого, неизвестного следствию гражданина Ирана.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, судом принято решение об аресте.

Оперативные мероприятия продолжаются.

Minval.az