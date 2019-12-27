Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в период с 20 по 23 декабря пресекла контрабандные переправки через границу с Ираном 37,765 кг наркотических веществ, в том числе 10,065 кг героина, сообщается на сайте ГПС.

В частности, 20 декабря в Бейлаганском направлении азербайджано-иранской границы, неизвестные нарушители, не подчинившись приказу пограничного наряда остановиться, скрылись, бросив на землю 2 сумки. В них были обнаружены 1,355 кг марихуаны, 6 кг героина, 4,265 кг метамфетамина, 1,34 кг опиума, а также различные таблетки.

«В качестве подозреваемых позднее были задержаны 4 жителя Билясуварского района», — отметили в ГПС.

Кроме того, 23 декабря в Астаринском направлении границы также была предотвращена попытка перевозки наркотиков. В результате было изъято 4,065 кг героина и 20,7 кг опиума.

Minval.az