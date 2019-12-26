В Агсу задержан человек, угрожавший оружием односельчанину.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, вчера житель села Нуран Агсуинского района Махир Наджафов обратился в службу звонков «102» МВД и Агсуинское районное отделение полиции, сообщив о том, что его односельчанин Заур Гейдаров угрожал убить его с применением огнестрельного оружия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агсуинского РОП, З.Гейдаров был задержан. При обыске его частного дома были обнаружены и изъяты охотничье ружье и 5 патронов без соответствующих документов.

По факту в Агсуинском РОП проводится расследование.

Minval.az