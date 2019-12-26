Прокуроры отказываются от уголовных дел против третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-генпрокурора страны Геворка Костаняна, опасаясь привлечения к ответственности в будущем, пишет в четверг газета «Грапарак».

Третий президент Армении проходит в качестве обвиняемого по делу о растрате и присвоении средств, а бывший генпрокурор обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что от дела экс-президента отказался, к примеру, прокурор Акоп Тадевосян, а 20 декабря и вовсе уволился с работы. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Аревик Хачатрян подтвердила факт его увольнения по собственному желанию.

Как отмечает газета, несмотря на то, что генпрокурор Артур Давтян пообещал премьер-министру Николу Пашиняну довести до конца уголовные дела в отношении бывших высокопоставленных лиц, его подчиненные либо отказываются от ведения дел, либо требуют письменных распоряжений.

По мнению издания, помимо моральной стороны вопроса, прокуроры понимают, что любое дело, в котором нет достаточных и законных доказательств, в дальнейшем может привести к проблемам для них самих. Они понимают, что руководство может избежать ответственности и переложить вину на них, утверждает газета.

Третий президент Армении обвиняется в том, что в 2013 году оказал протекцию компании «Флеш». Она победила в гостендере на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент (с разницей примерно в один миллион долларов). Тем самым, по версии следствия, государству был причинен многомиллионный ущерб. В качестве меры пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде.

В свою очередь Геворк Костанян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями путем искажения и сокрытия фактов о совершенных в 2008 году противоправных действиях. В то время он занимал пост замглавы Минюста, а со 2 июля 2008 года стал помощником президента Армении.

Minval.az