Посол России в Армении Сергей Копиркин коснулся распространенной в российских СМИ новости о том, что Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения — Су-57. По данным «Ведомостей», «зеленый свет» началу переговорного процесса был дан на высшем политическом уровне. Посол вообще не стал комментировать тему продажи Россией оружия Азербайджану. «Что касается сообщений СМИ об истребителях, мне трудно это комментировать, извините», — сказал он.

Посол РФ также отказался давать оценку инциденту, произошедшему на территории армянской церкви в Краснодарском крае, когда депутат городской думы Армавира Алексей Виноградов закрасил черной краской во дворе армянской церкви мемориальную доску фашисту Гарегина Нжде. Копыркин сказал, что не хочет комментировать этот вопрос, который, по его мнению, должен быть решен в рамках закона.

Minval.az