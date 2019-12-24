Сегодня в Бинагадинском районе города Баку Нубар Кишиева попыталась броситься с многоэтажного жилого здания, чтобы привлечь общественное внимание.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Патрулировавшие территорию сотрудники полиции и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям предотвратили попытку самоубийства женщины и передали ее в 5-й отдел Бинагадинского районного управления полиции: «В отделе полиции с ней были проведены профилактические беседы. Нубар Кишиева предприняла попытку самоубийства не из-за конфликта с полицией, а в связи с ее судебной тяжбой с одной из строительных компаний по квартирному вопросу».

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