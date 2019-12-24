Об итогах первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан, перспективах организации ГУАМ, а также возможности политического сближения Баку и Киева и влиянии, которое это может оказать на отношения двух стран с Россией, корреспондент EADaily побеседовал с политическим обозревателем, главным редактором информационно-аналитического портала Minval.az Эмилем Мустафаевым и политологом Ильгаром Велизаде.

— Как вы оцениваете первый визит президента Зеленского в Баку?

Эмиль Мустафаев: Первый визит президента Украины в Азербайджан был очень насыщенным. Примечательно, что украинский лидер не стал посещать ни Тбилиси, ни Ереван. Региональные лидеры первым делом посещают азербайджанскую столицу, это уже стало своеобразной традицией. Визит Зеленского показал, что Баку и Киев смогли пройтись практически по всем направлениям повестки дня. Программа оказалась очень объемной, шел деловой разговор: переговоры глав государств, бизнес-форум.

Ильгар Велизаде: Визит знаковый, так как это первый визит в регион нового президента Украины. Визит очень многогранный и в основном охватывает темы экономического сотрудничества, ну и, естественно, политического взаимодействия. Визит призван поднять двусторонние отношения на новый уровень. Речь идет о том, чтобы придать содержательный характер двусторонним отношениям. Мы знаем, что и прежние президенты Украины часто посещали Азербайджан, подписывались договора, но сегодня ставится вопрос о том, чтобы наполнить содержанием договорно-правовую базу отношений.

— В каких сферах можно ещё более углубить сотрудничество между двумя странами? В каких сферах политики или экономики есть неиспользованный потенциал сотрудничества?

Эмиль Мустафаев: Во время визита подписаны важные межгосударственные документы. Баку и Киев обязались сотрудничать в сфере регулирования ведения бизнеса. В целом же экономическое сотрудничество между странами на подъеме. Президент Ильхам Алиев анонсировал, что SOCAR расширит свою деятельность в Украине. А Владимир Зеленский назвал хорошим примером приобретение азербайджанским Bakcell оператора «Vodafone Украина».

Кроме того, он выступил в поддержку «Южного газового коридора». Баку и Киев, по его словам, договорились изучить возможности его расширения. И на фоне сложных переговоров «Нафтогаза» и «Газпрома» это заявление прозвучало многообещающе. «Украине шанс упустить нельзя: уже сейчас Азербайджан становится ключевым хабом, связывающим Китай и Европу» — именно это отмечали украинские СМИ накануне визита Зеленского в Баку.

Более того, президент Зеленский также пригласил азербайджанские компании принять активное участие в приватизации украинских предприятий. Теперь дело за представителями азербайджанского бизнеса, Киев, по сути, дал им зеленый свет.

Ильгар Велизаде: Прежде всего тут нужно говорить об энергетической сфере, транспортно-коммуникационной сфере, информационных технологиях. Эти сферы представляют особый интерес для двух стран, поскольку в прежние годы уже сформирован хороший фундамент для развития этих сфер. В частности, в энергетическом сотрудничестве Азербайджан является основным поставщиком нефти для украинских НПЗ, уже не первый год в Украине осуществляется инвестиционная программа SOCAR.

Говоря об информационно-технологической составляющей, можно говорить о том, что азербайджанская компания Bakcell стала еще одним участником украинского рынка. Украина также является участником транскаспийского транспортного маршрута, и сегодня это направление получает особое внимание, так как портовая инфраструктура в Азербайджане активно развивается. Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс позволяет Украине выйти на рынки Центральной Азии. Как известно, сейчас у Украины с Россией сложные отношения и границы между странами закрыты, а потому Украина ищет возможности для выхода на традиционные рынки Южного Кавказа и Центральной Азии.

С реализацией же «Южного газового коридора» Украина получает возможность присоединения к этой системе посредством интерконнекторов. Азербайджанский рынок является благоприятным рынком для украинских компаний для выхода в третьи страны. В то же время Украина является для Азербайджана большим и выгодным рынком.

Говоря о политическом сотрудничестве, мы поддерживаем друг друга на международной арене и выступаем со схожими позициями по вопросам территориальной целостности. В то же время нужно сказать, что специфика наших регионов различна и специфика конфликтов несколько отличается. Но есть желание привести ситуацию к общему знаменателю, для того чтобы найти общие подходы к решению проблем.

— Какие перспективы у ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова)? Может ли данная организация стать реальным политическим фактором в регионе?

Эмиль Мустафаев: У ГУАМ нет политических перспектив. Хотя организация и имела все шансы в момент создания превратиться в серьезный политический фактор, но этого не случилось. Внешнеполитические векторы у стран-членов совершенно разные. Если Тбилиси, Киев, Кишинев нацелены на тесное сотрудничество с Евросоюзом и рассчитывают вступить в него, то Баку долгие годы дистанцируется от евроинтеграции, выступая за проведение независимой политики.

Окончательную точку в вопросе политической интеграции Баку в ЕС поставил президент Алиев, выступая недавно перед студентами и преподавателями Бакинского государственного университета. Вместе с тем Баку не ведет речи о планах присоединения к евразийским интеграционным процессам.

Как раз накануне визита украинского лидера в Баку была попытка «вдохнуть в ГУАМ новую жизнь» — в Киеве прошла встреча всех четырех участников организации. В основном обсуждались экономические вопросы, были даже достигнуты конкретные договоренности — зона свободной торговли может быть создана уже в 2020 году. Это все говорит о том, что на повестке дня организации сугубо экономические вопросы. Но вместе с тем в существовании ГУАМ есть и плюсы. Главный политический итог — демонстрация общности интересов и взаимопонимания по вопросу защиты территориальной целостности государств в их международно признанных границах на разных международных площадках.

Ильгар Велизаде: ГУАМ трансформировался из политического союза в экономический. На то есть серьезное основание. В частности, экономическое сотрудничество является платформой для всех стран ГУАМ, но это экономическое сотрудничество недостаточно развивается в силу различных обстоятельств. Последняя встреча ГУАМ в Киеве больше концентрируется на создании перспективных зон взаимодействия в направлениях туризм, транспортные коммуникации, инвестиционное сотрудничество и энергетика.

Сейчас также страны ГУАМ намерены создать зоны свободной торговли. Речь идет об упрощении таможенных тарифов и создании благоприятного инвестиционного климата для стран-участниц. Политическая составляющая в ГУАМ отошла на второй план.

— Как на отношения Украины и Азербайджана будут влиять отношения двух стран с Россией? Может ли сближение Баку и Киева негативно сказаться на отношениях Азербайджана и России?

Эмиль Мустафаев: В Кремле понимают, что никакого политического сближения между Баку и Киевом нет. Речь идет только об экономических вопросах. У нас уже есть прецеденты — сотрудничество с «проблемной» для России Грузией. В 2005 году «Газпром» приостановил поставки газа в Грузию, пытаясь оказать политическое давление, а Азербайджан тогда выделил газ Грузии, отключив половину своего населения. Затем Баку и Тбилиси подписали контракт, мы стали продавать грузинам газ по дешевым ценам.

Ничего катастрофичного в отношениях Баку и Москвы не произошло. Схожая ситуация теперь с Украиной. В результате Азербайджан в этом году дважды не принял участия в голосованиях в ООН по «украинской» резолюции по Крыму. Но Киев устами Зеленского заявляет, что относится с понимаем к такой позиции.

У нас сейчас наблюдается сближение с Россией. Недавно состоялся успешный визит первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву: можно сказать, беспрецедентный по своему характеру, судя по программе визита, ее встречах с первыми лицами России, вниманию, которое было уделено ее визиту.

Кроме того, был анонсирован новый оружейный контракт с Россией. Еще раньше президент России Владимир Путин предоставил азербайджанскому лидеру возможность жестко ответить армянскому премьеру в вопросе Карабаха на форуме в Сочи. Со всем этим нельзя не считаться. Отношения с Россией всегда были в приоритете у Баку, Азербайджан ими дорожит, мы знаем, каково это — ссориться с Москвой. И при всем том, что произошло за последние годы на постсоветском пространстве, Азербайджан — единственная страна, которой удалось выстроить с Россией по-настоящему равноправные отношения, основанные на взаимном уважении. И это однозначно благодаря мудрой и дальновидной политике президента Алиева.

Ильгар Велизаде: Азербайджано-украинские отношения строятся не в ущерб каким-либо странам. Это очень важно понять, и стороны с уважением относятся к взаимным позициям во взаимоотношениях с соседними партнерами. Украина находится в конфронтационных отношениях с Россией, и эта конфронтация негативно сказывается на региональных и международных процессах. Россия для Азербайджана является одним из приоритетных партнеров, и отношения между нашими странами строятся в духе равноправия и стратегического партнерства.

Отношения Азербайджана с Украиной не могут нарушить характера азербайджано-российских отношений. Во-первых, у стран есть взаимные обязательства и сегодня реализуется целый ряд перспективных программ между ними. Эти отношения являются серьезным стимулом для стабильности в большом регионе. Поэтому и в Украине это, скорее всего, понимают, и я не думаю, что они были бы заинтересованы в ухудшении российско-азербайджанских отношений.

С другой стороны, мы понимаем, что мы являемся приверженцами международного права, и здесь наши позиции с позицией Украины полностью совпадают. Азербайджан считает Крым территорией Украины и признает территориальную целостность Украины. Так со своей стороны Украина признает территориальную целостность Азербайджана. В России это тоже прекрасно понимают, и они понимают, что Азербайджан не может изменить своим принципам, поскольку речь идет прежде всего о территориальной целостности самого Азербайджана, и с понимаем относятся к этой позиции. Москва не требует от Баку признания Крыма в качестве территории России. Это тема вообще не затрагивается в повестке двусторонних отношений. Поэтому наши отношения не подвержены влиянию России или какой-либо другой страны.

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