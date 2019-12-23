В Великобритании шестилетняя девочка Флоренс Уиддикомб обнаружила в рождественской открытке послание от заключенных из Китая с просьбой о помощи. Об этом сообщает «Би-би-си».

Девочка купила открытку в сети супермаркетов Tesco. Заполняя ее, ребенок обнаружила сообщение от заключенных «в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае». «Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и уведомите правозащитные организации», — говорится в послании.

Также заключенные попросили связаться с британским журналистом Питером Хамфри, который с 2013 по 2015 год находился в китайской тюрьме. Хамфри рассказал, что послание, скорее всего, написал кто-то из его бывших сокамерников в тюрьме Шанхая. Журналист отметил, что в тюрьме очень тяжелые условия жизни, но когда он там находился, то работа была добровольной и оплачиваемой.

В Tesco заявили, что «шокированы» произошедшем и «не допустят использование тюремного труда» в работе. Поставщик открыток — китайская компания Zheijiang Yunguang Printing. В случае доказательства вины поставщика в Tesco пообещали расторгнуть с ним контракт.

Деньги от продажи рождественских открыток Tesco направлял в благотворительную организацию по исследованию рака.

Minval.az