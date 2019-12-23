Президент РФ Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. И.Алиеву 24 декабря исполняется 58 лет.

Глава России пожелал президенту Азербайджана крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Российский президент отметил, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан уверенно двигается по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене.

Путин высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном

«Сложившееся между нами доверие и взаимопонимание для меня очень ценно», — отметил российский лидер в своем поздравлении.

Он также выразил надежду на продолжение эффективной совместной работы во имя благополучия народов двух стран.

Minval.az