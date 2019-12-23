В Ясамальском районе Баку на улице Шарифзаде произошел вооруженный инцидент. По сообщению АПА, неизвестный расстрелял из пистолета находящегося в автомобиле марки «ВАЗ-2121» («Нива») жителя Бинагадинского района столицы Мурадова Зульфу Ильгар оглу 1989 г.р.

Злоумышленник выпустил в З.Мурадова 4 пули. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В результате стрельбы по автомобилю марки «Нива» ранение получил также пассажир Илькин Бабаев.

Отмечается, что пуля угодила ему в колено. Пострадавший госпитализирован, состояние его оценивается врачами как неудовлетворительное.

Выясняются обстоятельства происшествия.

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