В Бинагадинском районе Баку, в поселке Ходжасан произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Грузовая машина марки Shacman на высокой скорости делает обгон, теряет управление, переворачивается и падает с моста, сообщает азербайджанский интернет-портал baku.ws.

Данный инцидент был зафиксирован камерой на территории бензоколонки. Когда именно произошло ДТП, не указывается.

Следует отметить, что в результате инцидента погибли два человека. Это жители Массалинского района Азим Мамедов, 1990 г.р., и Хазар Гусейнов, 1992 г.р.



Minval.az