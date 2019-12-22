Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) выявили в Баку торговый объект, реализующий просроченную продукцию, сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе ведомства в субботу.

В ходе проверки торгового объекта в Ясамальском районе столицы обнаружилось, что его владелец предлагал покупателям сладости для детей с истекшим сроком годности. Эмиль Агаев, являющийся владельцем объекта, заменял стикеры с датой производства на леденцах и реализовывал их как годные для потребления, выяснили представители АПБ.

На месте проверки было найдено примерно шесть тысяч просроченных изделий общим весом 239,5 килограмма с подделанным сроком годности продукции, предназначенной для дальнейшей продажи.

Агаев поставлял подобную продукцию различным торговым точкам в столице.

Также на месте в ходе проверки были зафиксированы нарушения санитарно-гигиенических норм, отсутствие профилактических мер по дезинфекции помещений.

Всю обнаруженную на объекте продукцию специалисты Агентства продбезопасности признали непригодной для потребления в пищу. В отношении объекта и его владельца были приняты меры в соответствии с законодательством.

Minval.az