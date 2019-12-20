Пограничники Азербайджана задержали двоих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь различные участки государственной границы, говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) в пятницу.

Один нарушитель пытался пересечь азербайджано-иранскую границу на служебной территории погранзаставы у села Юхары Агалы Билясуварского района и перейти в Иран. Задержанным оказался житель Джалилабадского района 47-летний Захид Ибрагимов. Было установлено, что Ибрагимов был ранее осужден за воровство и несколько месяцев назад условно-досрочно освобожден.

Вторым нарушителем оказался гражданин Алжира 32-летний Джамал Лахлах. Иностранец пытался незаконно пересечь госграницу на территории поселка Самур и перебраться в Россию.

По обоим фактам проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az